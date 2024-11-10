شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يؤكد على عمق العلاقات التى تربط مصر بدولة الصومال والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يوسف حسين جمعالي محافظ مقديشيو ورئيس إقليم بنادر والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث سبل تفعيل العلاقات بين القاهرة ومقديشيو، ونقل خبرات محافظة القاهرة في الادارة المحلية إلى الصومال.



وأكد محافظ القاهرة على عمق العلاقات التي تربط مصر بدولة الصومال والتى تبدو جلية فى لقاءات رئيسى الدولتين، كما استعرض محافظ القاهرة جهود الدولة فى أعمال التطوير التى تمت بالقاهرة ، والقضاء على العشوائيات، وتطوير الطرق ووسائل النقل العام ، مشيرًا إلى أن رؤية تطوير القاهرة تقوم على الحفاظ على التراث ، مع استمرارية التطوير، والاتجاه إلى التوسع الأفقى.

وأشار يوسف حسين جمعالي محافظ مقديشيو ورئيس إقليم بنادر إلى أن العلاقات بين مصر والصومال قديمة قدم التاريخ منذ عهد الملكة المصرية حتشبسوت ، مؤكدًا أن الشعب الصومالى يكن التقدير والاحترام للجهود الدائمة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم الشعب الصومالى .

وأبدى الوفد الصومالى اعجابه بالتجربة المصرية فى التنمية العمرانية وانجازات البنية التحتية، كما أبدى رغبته فى الاستفادة من التجربة المصرية فى الإدارة المحلية.

وأبدى محافظ القاهرة استعداد محافظة القاهرة على تقديم الدعم فى مجالات التدريب على الإدارة المحلية وتخطيط المدن، ورفع كفاءة البنية التحتية ، والتعامل مع العشوائيات ، وانشاء مراكز شبكات معلومات المرافق، وكافة مجالات التعاون بين الجانبين.

وتنظم محافظة القاهرة زيارة للوفد الصومالي إلى مركز معلومات شبكات مرافق محافظة القاهرة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومدينة الأسمرات للإطلاع على خبرة المحافظة في الإدارة المحلية.