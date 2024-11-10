شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وماليزيا تدعوان إلى إحلال السلام والأمن فى الشرق الأوسط (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر بيان مشترك بين مصر وماليزيا، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا.

وأكد البيان، أنه بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام داتو سيري/ أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024. وأجرى الجانبان محادثات في 10 نوفمبر 2024، شهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام.

وأشار البيان، إلى أن زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم تعد ثاني زيارة لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين. وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين، اتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.

وفيما يلى نرصد النقاط التي تضمنها البيان المشترك :



اتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية فى المستقبل القريب

اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

أكد الجانبان ثقتهما فى استمرار نمو حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة

كما اتفقا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق أسيا (آسيان)

ثمنا الجهود المبذولة لتعميق التعاون الذى يقوده قطاع الأعمال فى مجالات الاقتصاد الرقمى والسلع الزراعية

نوه الجانبان إلى التعاون الثنائى القوى القائم بين البلدين فى مجالى الدفاع والأمن

أكد الجانبان على أهمية الاستمرار فى التعاون فى مجالى التعليم العالى والتدريب بين البلدين

ثمن الجانبان أهمية التبادل الثقافى بين مصر وماليزيا فى تعزيز علاقات الصداقة بين شعبى البلدين

اتفقا على مواصلة العمل لاجتذاب الطلاب والخبراء من البلدين لتطوير دراساتهم وأبحاثهم

ثمنت ماليزيا انضمام مصر إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان فى عام 2016

أبدت ماليزيا استعدادها للعمل بشكل وثيق مع مصر لتعزيز العلاقات بين الآسيان ومصر

كما اتفق الجانبان على الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن فى المنطقة

تطرقا إلى الوضع الإنسانى المتدهور فى قطاع غزة وأدانا الحرب الإسرائيلية على غزة

أعربت ماليزيا عن تقديرها للجهود المصرية لتسهيل إيصال مساعدات ماليزيا إلى الفلسطينيين

جدد الجانبان تأكيدهما على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره بما فى ذلك الحق فى إقامة دولة فلسطين المستقلة

حثا مجلس الأمن الدولى على النظر فى طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة

أدان الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولى والقانون الإنسانى فى عملياتها العسكرية التى تنتهك أيضًا سيادة لبنان

أكدا على ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية وأهمية الحفاظ على سيادة دولة لبنان

أعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من أجل ضمان السلام والأمن فى المنطقة



