شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ماليزيا: نشكر مصر لدعم طلب بلادنا الانضمام إلى تجمع بريكس والان مع تفاصيل الخبر

قال أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا نشارك ونتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة للطاقة والتحول الرقمي، وماليزيا دولة ناشئة في هذا المجال ومصر لديها دورا في توفير المنح الدراسية ولديها أفضل العلماء والباحثين ولابد من التعاون في هذا الأمر بما يعود بالنفع على البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "نشكر مصر لدعم طلب ماليزيا الانضمام إلى تجمع بريكس.. خالص الشكر إلى الرئيس السيسي على هذا الدعم.. ونتعاون مع الأصدقاء لدعم الاستقرار والاستثمار".

وتابع رئيس وزراء ماليزيا: "مصر جهة فعالة أساسية في المنطقة ونتعاون معها خلال رئاسة تجمع آسيان.. ومصر صوت هام في المنطقة والقارة الأفريقية واشكر الرئيس السيسي للدعم المصري في المساعي في إدخال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة وهو لم يكن أمر سهلا .. والرئيس السيسي تدخل من أجل إدخال المساعدات والدولة المصرية تدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".