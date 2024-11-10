شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ماليزيا: نشيد بالدعم المصرى لأهل غزة ودورها لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 10 نوفمبر 2024 04:40 م
قال أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، إننا نشيد بالدعم المصري للفلسطينيين في قطاع غزة ودورها لحل الأزمة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "مصر دولة كبيرة في أفريقيا وندعم مساعيها لتعزيز الاقتصاد.. وبالطبع نسعي للتعاون فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة".
وتابع رئيس وزراء ماليزيا: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة.. والتعليم فى الأزهر والتعاون مع جامعة القاهرة.. واقدر جهود شيخ الأزهر فى تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية فى ماليزيا".
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