شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حل قضايا الصراع فى دول المنطقة يحقق الاستقرار والأمن الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن لقاءه مع رئيس الوزراء الماليزي شهد توافقنا حول أهمية العديد من قضايا الصراع في المنطقة، وضرورة إيجاد حلول والتعاون لحل الصراعات في السودان وليبيا وسوريا ولبنان، واستعادة الاستقرار في المنطقة، موضحا أن إنهاء هذه الأزمات له تأثير كبير في استقرار المنطقة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الماليزي، أن حل الصراعات في العديد من دول المنطقة من شأنه ليس تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي فقط ولكن العالم كله، متابعا: "هناك حجم كبير من التفاهم بين مصر وماليزيا تجاه التعاون بين البلدين وتطويره والتعاون تجاه القضايا التي لها تأثير سلبي حال استمرارها في المنطقة".