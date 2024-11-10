شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نهنئ أنفسنا بمرور 65 عاما على العلاقات بين مصر وماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم الأحد، 10 نوفمبر 2024 04:26 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نرحب بزيارة رئيس وزراء ماليزيا ونهنئ أنفسنا بمرور 65 على العلاقات بين البلدين. وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمرصحفي مشترك مع رئيس وزراء ماليزيا من قصر الاتحادية: "اقدم التهنئة لتولي ماليزيا تجمع آسيان وتجمع البريكس واتمني لكم كل التوفيق".

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