شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تحبط محاولة عصابة دولية تهريب مخدرات بـ200 مليون جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فى ضربة استباقية حاسمة، نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة للبلاد تقدر قيمتها المالية بـ 200 مليون جنيه، وذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والتصدى الحاسم لها وتوجيه الضربات الاستباقية للتشكيلات العصابية القائمين على جلبها وتهريبها، لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى يتزعمه عنصر إجرامى دولى شديد الخطورة "يحمل جنسية إحدى الدول" يُعد من أكبر مهربى المواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس "الشابو" ويعاونه 4 أشخاص "بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول" بتهريب كميات كبيرة من مخدر الآيس "الشابو" ومحاولة ترويجها داخل البلاد.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم (بنطاق محافظتى القاهرة – البحرالأحمر)، وبحوزتهم (400 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 5 سيارات – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



المتهمون والمضبوطات (1)



المتهمون والمضبوطات (2)



المتهمون والمضبوطات (3)



المتهمون والمضبوطات (4)



المتهمون والمضبوطات (5)