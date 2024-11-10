شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويدعو لآخرى غدا بحضور وزير التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد نظر 4 طلبات مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة، و ناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلي والدولي، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، في حضور وزير العمل محمد جبران.

ودعا رئيس الشيوخ، إلي عقد جلسة عامة غداً الاثنين لاستكمال جدول الأعمال والذي سيشهد نظر 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم مقدمين من النواب رامي جلال وهبة شاروبيم ورشا مجدى لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس وتحديد المناهج بالمرحلة وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية وكيفية ضمان تحقيق جودة التعليم ونعرض فى التقرير تفاصيل طلبات المناقشة.

وكان محمد جبران وزير العمل، قد أكد إشادة المنظمات الدولية بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلي أنها أحد القضايا التي توليها الحكومة أهمية كبرى بحيث يتم التكاتف بين جميع الجهات المعنية، فضلا عن التنسيق مع الجهات الدولية بما يحقق المصالح المشتركة.

وسلط "جبران" الضوء علي بعض نماذج النجاح في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، منها إنشاء المركز المصري الألماني، والذي يعمل علي توفير فرص عمل آمنة داخل ألمانيا للعمالة المصرية، بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وبما يحقق مصالح البلدين فضلا عن التعاون في إطلاق حملات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلي أن الوزارة تضع في حسبانها التعاون مع مراكز إعلامية لتنوير الشباب المصري بالوظائف المتاحة.