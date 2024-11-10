شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: قريبا استخراج كل الإصدارات للمواطنين إلكترونيا بعد رقمنة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

"قريبا جدا .. الوزارة هتترقمن بجد"، هكذا أكد وزير العمل محمد جبران، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر عدد من طلبات المناقشة العامة، قائلا: "تم الإسناد بالفعل لتغيير منظومة الرقمنة في الوزارة.. وسنحتفل قريباً برقمنة كافة الإصدارات الخاصة بالوزارة".

جدير بالذكر، أن إصدارات وزارة العمل تمثل أهمية كبري، حيث أنها تتمثل في مستندات مثل " كعب العمل، ومستوى قياس المهارة".

وقال جبران، إن تلك الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة علي مواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، واستحداث أدوات جديدة تتواكب مع المتغيرات، مشيراً إلي ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بتعزيز حق العمل لكافة المواطنين فضلا عن كونها أساس لبناء الوطن والنهوض بالشعوب.

وأشار وزير العمل، إلي أن الحكومة عملت جاهدة لتوفير وتأهيل مهارات العاملين وحمايتهم أثناء العمل والحفاظ علي حقوقهم باعتبارها ركيزة لتحقيق لتحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي.

وأشاد محمد جبران، بتوصيات مجلس الشيوخ وطلبات المناقشة العامة التي تعبر عن خبرات تراكمية جديرة بالاحترام، وموضوعات غاية في الأهمية، تتلاقي فيها اهتمامات المجلس النيابي مع الحكومة، التي تضعها علي رأس أولوياتها وفي خطتها الاستراتيجية والتنفيذية، لافتاً إلي أن المجلس النيابي يقدم حلولا بناءه وتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، منها الطلب المقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، والطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.