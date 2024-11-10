شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر قرارا بتكليف الدكتور وليد عباس بالعمل نائباً أول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتكليف الدكتور وليد عباس عبدالقوي، بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال وظيفة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الدرجة الممتازة.

كما أصدر المهندس شريف الشربيني، قراراً بتكليف المهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد، مدير عام (ندباً) رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإشراف على مكتب الوزير.