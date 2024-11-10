شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لا صحة لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد أى نقص للأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات ووحدات وزارة الصحة، مؤكدا أن تردد المواطنين طبيعى على منافذ تقديم الخدمة الطبية.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير معظم الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، مشيرا إلى أن حركات الجراحات تعمل فى مختلف المستشفيات، ويتلقى المرضى كافة الخدمات الطبية والعلاجية بشكل منتظم.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الأدوية المصريةتتمتع بجودة عالمية وتصدر إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن سوق الدواء يشهد انفراجة ملحوظة، وذلك بعد أن بدأت المصانع في العودة للعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن أزمة نقص الأدوية في مصر تقترب من الانتهاء مع تحسن كبير في توافر الأدوية بالسوق.

موضحا أن السوق شهد تحسناً ملحوظاً في توافر الأدوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن، ولن يواجه المواطن صعوبة في الحصول على الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قائلا إن 91% من احتياجات البلاد من الأدوية يتم تصنيعها محلياً، والمواد الخام تُستورد من مصادر موثوقة ومعتمدة عالميًا"، مؤكدا أن الدواء المصري يعادل من حيث الفاعلية والجودة الأدوية المستوردة.