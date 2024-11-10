شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: غلق الكيانات الوهمية للتوظيف بالخارج.. وبدون القطاع الخاص لن ننجح والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة حريصة على التعاون مع كل الوزارات المعنية لتدريب وتأهيل العمال المصريين، وهناك العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المختصة لتدريب وتأهيل العامل المصرى، متابعا:" مستعد أذهب لآخر الدنيا لو هشغل عامل مصرى واحد".

وتابع جبران، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل فى شأن دور الوزارة فى تأهيل العاملين المصريين ومكافحة الهجرة غير الشرعية:" بدون القطاع الخاص والعمل خارج الصندوق لم ننجح، لدينا 38 مركزا للتدريب والتأهيل تحت امر وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب أثناء فترة الدراسة وليس بعد التخرج، ونعمل فى الحكومة الحالية نسيج واحد".

واستكمل وزير العمل:" العديد من دول العالم طالبة عمال مصريين، اليونان، ألمانيا، وغيرها من دول العالم المختلفة، وسيتم عمل ربط مع هذه الدول، لإجراء الفحص الإلكتروني للعاملين المصريين حتى يتم اختيار العامل بدقة".

وأكد وزير العمل، أن الوزارة تتعامل مع الشركات الوهمية الخاصة بتوظيف العمالة المصرية بالخارج بشدة، وهناك إجراءات صارمة فى هذا الملف، وسبق وتم إغلاق 14 كيانا وهمى تعمل تحت مسمى شركات توظيف العاملين بالخارج، وفيما يخص الشركات القائمة هناك تفتيش ورقابة حزمة من الضوابط الصارمة لضمان عدم استغلال العامل المصري المطلوب فى كل دول العالم وتوظيفه فى المكانة التى يستحقها.