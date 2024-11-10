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أكاديمية الشرطة تنظم زيارة لطلابها للعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأحد، 10 نوفمبر 2024 02:21 م

نظمت وزارة الداخلية زيارات لجميع طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بكافة المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف علي أبرز معالمها.

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة علي بناء القدرات الثقافية والتعليمية والوطنية لطلاب الاكاديمية وإطلاعهم علي الإنجازات والمشروعات التي تشهدها البلاد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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