شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولة مفاجئة.. مدير تعليم الجيزة يوجه بتفعيل الإشراف اليومى بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة - مدير المديرية، صباح اليوم الأحد، خلال جولة مفاجئة، سير العملية التعليمية بإدارة جنوب الجيزة التعليمية لمتابعة سير انضباط العمل، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

بدأ وكيل الوزارة، جولته، بتفقد مدارس (الشرفا الابتدائية، محمد كريم الابتدائية، سعد زغلول الرسمية للغات، الشهيد عاطف السادات الابتدائية، ووجيه بغدادي الثانوية بنات)، وذلك بحضور محمد حفني مدير إدارة المتابعة مركزي.

وحضر طابور الصباح في مدرسة الشرفا الابتدائية، وطابور رياض الأطفال بمدرسة سعد زغلول الرسمية للغات، واستمع إلى الإذاعة المدرسية وتحية العلم.



وتفقد الفصول قبل بداية اليوم الدراسي استعدادًا لاستقبال الطلاب، وتابع الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، كما تفقد معمل الحاسب الآلي، وفصول مرحلة رياض الأطفال.

ونبه وكيل الوزارة، على الاهتمام بالنظافة العامة بالمدارس والمعامل والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وضرورة تقليل الكثافات عن 49 طالبا وطالبة.

وأكد على تفعيل الإشراف اليومي، خاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم، والتنبيه على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول.

ووجه بالتنبيه على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميًا، وعمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم، وإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق لائحة الانضباط.

وخلال الجولة، كرم وكيل الوزارة الطلاب المثاليين على مستوى الإدارة من مدرسة الشرفا الابتدائية.

ووجه بتكريم هشام أحمد طلب مدير مدرسة محمد كريم الابتدائية لانضباط المدرسة وتفانيه في العمل.

وفى سياق متصل، تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فى حضور وكيل الوزارة عدة مدارس تحت الإنشاء بإدارة بولاق الدكرور، شملت: (مصطفى كامل تعليم أساسى، وخالد بن الوليد تعليم الأساسى، وعمرو بن العاص الرسمية لغات، والمدرسة الدولية)، لمتابعة الإنشاءات والعمل على سرعة إنجازها حتى يتم استلامها على أكمل وجه لاستقبال الطلاب، وذلك لتطبيق هدف وزير التربية والتعليم فى تقليل الكثافات داخل المناطق السكنية المزدحمة.



مدير تعليم الجيزة يتفقد الفصول الدراسية



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية



جولة مفاجئة لمدير تعليم الجيزة بالمدارس