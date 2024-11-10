شكرا لقرائتكم خبر عن التكلفة تخطت مليار جنيه.. محافظ الجيزة يتفقد مشروع مستشفى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 01:50 م

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المنظومة الصحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، شهدت اهتمامًا كبيرًا من خلال التطوير الشامل للمنظومة بدءًا من الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف وصولًا للمستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بنطاق حى بولاق الدكرور وذلك للوقوف على حجم إنجاز تلك المشروعات ومعدلات التنفيذ.

استهل المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد، والذى يعد أحد المشروعات الصحية الضخمة الذي ينفذ على أرض المحافظة باعتمادات مالية تخطت المليار جنيه.

واطمأن محافظ الجيزة، على نسب إنجاز المشروع والتزام الشركة المنفذة بالجداول المحددة للانتهاء.

واستمع المحافظ لشرح من مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة عن أقسام المستشفى ومحتوياتها ومكونات التطوير، مؤكدًا على سرعة إدخال المشروع إلى الخدمة لرفع مستوى الخدمات الصحية نظرًا لأهميتها في خدمة قطاع كبير من المواطنين بحي بولاق الدكرور والمناطق المجاورة.

وشملت جولة محافظ الجيزة المطولة بحي بولاق الدكرور تفقد أعمال التطوير الجارية أسفل مسار محور الفريق كمال عامر، والتى تشمل رفع المخلفات وتسوية ورصف الطريق وإقامة عدد من المشروعات من ضمنها مواقف سيارات وساحات انتظار ومنافذ بيع حضارية وأبنية جديدة لنقل عدد من المنشأت الخدمية بعد توسعة وتطوير الطريق.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يساهم في إحداث نهضة شاملة بقطاع ترعه الزمر وأسفل محور الفريق كمال عامر لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأهالى وتحسين مستوى معيشتهم.

وبحث المحافظ مع مديرى المديريات المعنية ومسؤلى الشركات المنفذة سبل إزالة المعوقات التى تواجه أعمال التطوير موجها بسرعة التنسيق مع أعضاء مجلس النواب لإسراع وتيرة العمل وزيادة الإستفادة من المشروعات ومحيطها وصنع قيمة مضافة لأهالى الحى.

وشدد المحافظ على رئيس حى بولاق الدكرور بمنع أية تعديات بمسار ومحيط الأعمال وسرعة نقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع جهات الإختصاص ورفع تجمعات المخلفات وناتج أعمال التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبالتعاون مع الشركات المنفذة ونقلها لموقع عمل رقم 1 والخاص بمشروع تحويل مخلفات الهدم وإنتاج بلاط الإنترلوك والبلدورات بأرض المطار بحى المنيرة الغربية.

وأكد المحافظ أثناء حديثه مع عدد من المواطنين خلال الجولة على أنه روعى خلال تنفيذ المشروعات تحقيق مصلحة المواطنين ويلبى متطلباتهم، ووجه ببحث عدد من المطالب التى تقدموا بها.



محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع مستشفى بولاق الدكرور



محافظ الجيزة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور الجديد



محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع مستشفى بولاق الدكرور الجديد