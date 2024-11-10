شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الإسكان.

وكان رئيس الوزراء ترأس أمس اجتماع مجلس المحافظين لعرض المُحافظون الإجراءات التنفيذية بصدد عدد من الملفات.

واستهل المحافظون ذلك بالإجراءات التي يتخذونها لتطبيق قانون التصالح بوجه عام، وما يتعلق بتغيير النشاط خاصة للعيادات الطبية، التي يتم تشغيل جزء كبير منها كعيادات طبية في وحدات تم ترخيصها في الأساس بغرض سكني، كما تم استعراض تعليقاتهم بشأن ما أثير من شكاوى بعض الأطباء.

واستعرض المحافظون أيضاً جهودهم فيما يتعلق بضبط الأسواق، وتأمين توافر السلع المختلفة، وخاصة الإجراءات التي تتخذ في ملف توافر بيض المائدة، والاجتماعات التي تمت مع المزارعين بشأن استلام البيض منهم، ثم بيعه بأسعار مناسبة للمواطن، بهدف القضاء على الحلقات الوسيطة، هذا بالإضافة إلى جهود عودة تشغيل المزارع المتوقفة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية منظومة المتغيرات المكانية، والمُخرجات التي تصل من هذه المنظومة إلى كُل محافظة، حيث يتم استخدام هذه المُخرجات في التعامل مع أي محاولة تعديات على الأراضي الزراعية.