شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تطعيم الأنفلونزا لا يمنع العدوى ويخفف من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الأنفلونزا الموسمية يحمى من عدوى الفيروس لكنه لا يمنع العدوى مطلقا، كما أنه يخفف المضاعفات حال حدوث عدوى.



وتابعت وزارة الصحة والسكان: "دور البرد بيظهر بالتدريج مش زى الأنفلونزا اللى بتحصل فجأة، وبيكون معاها دايماٰ حرارة عالية وألم بالعظام وصداع.. أما الأنفلونزا بتكون مصحوبة بسيلان بالأنف و كحة و عطس و احتقان بالزور".



وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،تلقى تقريرا مفصلا بشأن متابعة الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية فى مصر وعلى مستوى العالم، خلال شهر أكتوبر الماضي، متضمنة مقارنة لمعدلات الانتشار فى نفس الشهر من العام الماضى .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير يرصد حالات الأمراض التنفسية الحادة المترددة أو المحتجزة فى جميع مستشفيات الوزارة وعددها 542 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا وعددها 28 موقعا، موزعة على 14 محافظة، حيث يتم أخذ العينات وفحصها فى المعامل المركزية للوزارة، والمعامل الإقليمية بالمحافظات.

وكشف عبدالغفار أن عدد العينات التى تم فحصها خلال شهر أكتوبر وفقا للتقرير بلغت 1478 حالة، وكانت نسبة الحالات الإيجابية للأنفلونزا 4%، مضيفا أن توزيع نسبة الحالات الإيجابية كان بينها 11% لفيروس Flu A / pdm09H1 بينما كان فيروس Flu A/H3 بنسبة 50% وفيروس Flu B بنسبة 39