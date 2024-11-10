شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات وزارة التموين تتابع توافر السلع بالمنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات الغذائية، حيث يتم الطرح بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الأخرى فى ظل وجود مخزون استراتيجى من السلع الأساسية.

كما تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالبيع بالأسعار المعلنة والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.