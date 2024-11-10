شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يحذر من التلاعب في أسعار السلع.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر جهاز حماية المستهلك من التلاعب في أسعار السلع من خلال البيع بأزيد من الأسعار المعلنة، حيث يتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك ويتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على جانب آخر، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وتوجيهات مشددة لمديري المديريات التموينية بالمرور الدوري والميداني علي مكاتب التموين للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بانتظام ويتم التعامل بحزم وقوة مع أي مخالفات قد تحدث من جانب موظفي أو مديري مكاتب التموين، وعدم التهاون مع المخالفين وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الدعم المستحق.