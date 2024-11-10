شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تموينية لضبط الأسواق والمنافذ السلعية بالجيزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تكثف محافظة الجيزة حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وسلامة السلع المقدمة للمواطنين، ومواجهة احتكار السلع وكافة صور التلاعب والغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الإدارات التموينية وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدي لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بـ السوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.

وأكد اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مطالبًا بإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور للاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وأشار إلى استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة جميع صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.