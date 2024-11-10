شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لدينا 20 مشروعا لتطوير المستشفيات بتكلفة 10.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مشروعات البنية التحتية الجارية بالقطاع الصحي والتي تلتزم الوزارة بالانتهاء منها بداية يناير من العام المقبل 2025، وتشمل 20 مشروعا، بإجمالي 2.648 سرير، بتكلفة 10.7 مليار جنيه بـ11 محافظة هى (جنوب سيناء، الإسماعيلية، الغربية، البحيرة، القليوبية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، أسوان، الوادي الجديد).

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع، إن الوزارة تعمل حاليا على تقييم المستشفيات القديمة على مستوى الجمهورية وتضع خطط واضحة لتطويرها ورفع كفاءتها، حيث تم اختيار محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية) للبدء في تطوير المستشفيات القائمة بعدد 2 مستشفى فى كل محافظة، خلال العام المالي الحالي، كما تم إسناد تنفيذ 22 مكتب صحة مستقل كمرحلة أولى بهوية بصرية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى إنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطي 200 سرير، يتم الانتهاء من مشروعاتها بحلول عام 2027، وذلك بتكلفة 12.5 مليار جنيه، بمدن (الخصوص بالقليوبية، كفر الشيخ الجديدة، المرج بالقاهرة، سوهاج الجديدة، أبوحماد الشرقية، كفر الدوار بالبحيرة، قوص بقنا، القوصية بأسيوط، المنيا الجديدة، طلخا بالدقهلية).

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى المشروعات الكبرى الجار العمل بها مثل تطوير مستشفى أورام دار السلام (هرمل)، لتعمل بطاقة 162 سرير داخلي، و45 سرير رعاية، و19 سرير زرع نخاع، و160 كرسي علاج كيماوي، ومركز علاج إشعاعي متكامل، ومركز بحث علمي وتدريب مهني، و2 غرف مناظير، وعيادة تشخيص الأورام لليوم الواحد، و40 عيادة، و2 متعددة التخصصات، و9 غرف عمليات، بالإضافة إلى مشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال، والمتوقع أن يعمل بطاقة 250 إلى 300 سرير طبقًا للمساحات المتوفرة والمعايير.