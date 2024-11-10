شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى المانجو والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات الزراعية لمحصول المانجو

1- التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الأشجار حديثة الزراعة التي تم زراعتها في هذا الموسم.

2- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد إجراء التقليم الأشجار الكبيرة والتخلص من التكتلات و الأكاروسات.

6-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر.

7-دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس في باقي الأشجار التي لم يتم دهانها في أكتوبر.

8-جمع النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الأفرع الجافة و المصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

ثانيا: التسميد لمحصول المانجو

ا-تسميد أشجار محصول المانجو التي تروى بالغمر

ب-تسميد اشجار المانجو التى تروى بالتنقيط

في حالة الأراضي الجديدة والتي تروي بالتنقيط يتم استخدام سلفات الأمونيوم بمعدل 4 كجم/ فدان / مرة، وكذلك سلفات البوتاسيوم بمعدل 3 كجم / فدان / مرة عن طريق السماد إلى جانب السماد العضوي كما سبق.

الرية الاولي: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

الرية الثانية: 2 لتر حامض هيوميك للفدان.



الرية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفدان.



الرية الرابعة: 2 لتر حامض كبريتيك للفدان.



الرية الخامسة: لتر حامض امينى للفدان .



ج-التسميد الورقي



يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار و يكرر ويتم كما يأتي

600 جم حديد مخلبى+ 600 جم زنك مخلبى +600 جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء.