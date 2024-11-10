شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يتفقد مقر إدارة التموين الطبي بالقاهرة ويوجه بإنهاء تفعيل النظام الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، إدارة التموين الطبي، بمنطقة العباسية، بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميدانى والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أى تحديات، وحلها ورصد أى قصور.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استهل جولته المفاجئة، بالتحدث مع مدير إدارة التموين الطبي، الدكتور أحمد سعيد، حيث استمع إلى شرح تفصيلي، عن المستلزمات المتوفرة، سواء فى مخازن القاهرة أو المحافظات، وتأكد من عدم وجود نواقص، كما استمع للتحديات التى تواجه المنظومة، واطمئن على تفعيل نظام الحماية المدنية.

وقال «عبدالغفار» أن نائب الوزير وجه بمراجعة منظومة تكويد المستلزمات، وسرعة الانتهاء من تفعيل النظام الإلكترونى بشكل كامل، ومراجعة عقود شركات النظافة، والكاميرات، والاطمئنان على عقود الصيانة، وتوافر المستلزمات، ومراجعة موقف تشغيل مخازن محافظة الشرقية لخدمة محافظات وجه بحري، ومخازن محافظة بنى سويف، لخدمة محافظات وجه قبلي، ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تعاقدات شركات النقل.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد مخازن مستلزمات الكلى، والقلب، وأوصى بمراجعة منظومة المخازن، واستكمل جولته بتفقد إدارة الورش المركزية، حيث تفقد ورش (السمكرة، وخط الدهان، والنجارة، وورشة التجميع)، واستمع لتقرير تفصيلى عن سير نظام العمل، موجهًا بمتابعة الموقف التنفيذى بشأن استلام التجهيزات غير الطبية، الخاصة بمبادرة «حياة وكريمة»، كما استمع للتحديات التى تواجه العاملين خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي، وعمل على حلها بشكل فوري، مختتمًا جولته بتحديد مهلة أسبوع لتلافى جميع الملاحظات.