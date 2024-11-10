شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تكشف تفاصيل الغلق الكلى لطريق مصر أسوان الزراعى الغربى لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 10:51 ص

تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب لمدة شهر، لتركيب الكمر الخاص بمحور 3 يوليو، وسط تواجد الخدمات المرورية على الطرق منعا للزحام المرورى.

وكشف مصدر أمنى، أنه في اطار تنفيذ أعمال مشروع محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور وذلك أعلى طريق مصر اسوان الزراعى الغربي بالإتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب ،فان الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لطريق مصر اسوان الزراعى الغربي القادم بالإتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب وذلك لمدة (شهر) ابتداءً من اليوم الأحد .

وأضاف المصدر، بأن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الاتية:

-حركة المركبات القادمة من الصعيد وترغب بإستكمال السير اتجاه مناطق المنيب يتم الدخول يميناً الى مسار التحويلة المستحدثة بعرض عدد 4 حارات مرورية واستكمال السير بمسار التحويلة ثم العودة الى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الاعمال .

واستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .



