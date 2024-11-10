شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: مبادرة صحة المرأة خفضت اكتشاف الحالات المتأخرة لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة ميا مرسي وزيرة التضامن ، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتورة عبلة الألفى مساعد وزير الصحة والسكان، انطلقت اليوم بالقاهرة احتفالية يوم التضامن الوردي، وتوحيد الجهود لمكافحة سرطان الثدي، والتى أطلقتها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، برئاسة الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، اليوم نحتفل بيوم تضامن فى أكتوبر الوردى، موضحا أن قصص ناجيات سرطان الثدى تعطى الأمل للمرضى وكيف يمكن أن يكون هناك دعم من الدولة لمحاربة سرطان الثدى، وأثمن دور الشركات الخاصة لأن لهم دور مجتمعى فى أمراض مختلفة عديدة.

وأضاف، نقول لكل سيدة إننا قدمنا أكثر من 54 مليون خدمة، موضحا أنه عندما كنا فى جنيف مع الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية كنا نحكى ونستعرض قصة مصر للتعامل مع مبادرات الصحة العامة، موضحا إننا وصلنا الى الي خفض تشخيص سرطان الثدى فى الحالات المتأخرة من 70 % إلى 30 %، واستطعنا تشخيص الحالات مبكرا موضحا، إن الرئيس السيسي قال لماذا لا يكون 5% فقط.

وقال دائما نتطلع إلى الأفضل فى خدمة المريض المصرى، وكيف نتوسع لكى نصل إلى الاكتشاف المبكر والشفاء المبكر موضحا أن التشخيص المبكر أصبح فى 49 يوما فقط أى أقل من المعدلات العالمية، موضحا أننا نحتاج إلى دور المجتمع المدنى، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى كل بيت وإلى كل قرية، محتاجين الجامع والكنيسة وشرفت أننى كنت مسئول عن ملف وزارة التعليم العالى وأنا أكثر دراية بما يتم فى المستشفيات الجامعية.

وأكد أنه يجب ان نتكاتف للعمل من أجل القضية السكانية موضحا، إننا لابد أن نتعاون فى هذه القضية ومثل ما وصلنا الى حصول مصر على شهادة منظمة الصحة العالمية لخلو مصر من فيروس سى والملاريا وقبلها شلل الأطفال نستطيع أن نصل إلى أرقام قياسية فى سرطان الثدى حتى لا نفقد عماد الأسرة المصرية، ونستطيع تحقيق ذلك من خلال الإعلام ولابد من وجود لجنة من المدافعين من الإعلامين للدفاع عن قضية سرطان الثدى من اجل تشجيع السيدات للذهاب إلى الوحدة الصحية، و الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فالعلاج المبكر والاكتشاف المبكر يوفر المليارات.



احتفالية يوم التضامن الوردى



جانب من الاحتفالية



جانب من الحضور



خالد عبدالفغار نائب رئيس الوزراء



دكتور خالد عبدالغفار



نائب وزير الصحة



وزير الصحة خلال الاحتفالية