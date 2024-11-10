شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تسجل نمواً 10% فى معدل نقل الضيوف خلال الربع الثالث من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الخطوط السعودية نمواً في معدل أدائها من واقع تقرير الأداء التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023 حيث نقلت أكثر من 9 ملايين ضيف بزيادة 10% فيما تم تسيير ما يزيد على 49,5 ألف رحلة بزيادة 9% كما حلقت الطائرات خلال نفس الفترة بمعدل أكثر من 146,7 ألف ساعة طيران وبمعدل عام لانضباط مواعيد الرحلات بلغ 87.8%.

وبذلك يكون إجمالي عدد الضيوف الذين نقلتهم "السعودية" منذ بداية العام 2024 وحتى شهر سبتمبر أكثر من 25,3 مليون ضيف على متن 143,8 ألف رحلة.

وتفصيلاً فقد بلغ نصيب القطاع الدولي من الضيوف المنقولين أكثر من 5 مليون ضيف بزيادة 9% وبرحلات تتجاوز 21,9 ألف رحلة بزيادة 5% فيما سجلت ساعات الطيران أكثر من 102,4 ألف ساعة، أما داخلياً فقد تم نقل أكثر من 4 مليون ضيف بزيادة 12% بينما تم تسيير أكثر من 27,5 ألف رحلة داخلية بزيادة 13% وبساعات تجاوزت 44,2 ألف ساعة طيران حيث سجلت الرحلات الداخلية انضباطاً مميزاً في مواعيد الرحلات بلغ 91.5%.

وأوضح مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر أن أبرز ما يميز صناعة الطيران هو وجود الكفاءات البشرية والأنظمة المتقدمة التي تضمن استدامة تميز العمليات التشغيلية، حيث أن الاستراتيجية الجديدة تهتم بأدق تفاصيل الرحلات الجوية سواء فيما يتعلق بجوانب الأمن والسلامة وكذلك توفير السعة المقعدية المناسبة التي تلبي الطلب المتزايد على السفر جواً إلى جانب الخدمات المبتكرة النوعية التي تثري تجربة سفر ضيوفنا الكرام.

ومن خلال انضمام 131 طائرة جديدة لأسطول "السعودية" خلال السنوات القادمة، ستضاف المزيد من الرحلات والسعة المقعدية لوجهاتها الحالية التي تبلغ أكثر من مائة وجهة في أربع قارات حول العالم إلى جانب التشغيل إلى وجهات دولية جديدة في إطار حرصها على مواصلة استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في ربط العالم بالمملكة واستمرار تفعيل دورها لتحقيق العديد من مستهدفات رؤية السعودية 2030.



