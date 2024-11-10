شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سلع دون بيانات ولحوم مجهولة المصدر خلال حملة بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين 6 أكتوبر، حملة رقابية على الأسواق وعدد من المنشآت والمنافذ التجارية والمخابز، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة جميع صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت مديرية تموين الجيزة، في بيان لها، إن الحملة أسفرت بالاشتراك مع مباحث التموين، عن تحرير 11 محضر جنح، بياناتهم كالآتي: محضر مصادرة كمية من الزيت والطحينة والخل بدون مصدر أو أي بيانات، شملت (طن زيت، و400 كجم طحينة، و100 كجم خل).

وأضافت أنه تم ضبط كمية من اللحوم والكبدة والجبنة المفرومة عليها عفن واستيكر يلتصق بها، شملت: (250 كجم كبدة، و27 كجم سجق، و6 كجم جبنة مفرومة، و100 كجم لحمة مفرومة مجهولة المصدر وبدون صلاحية).

وتابعت أنه تم تحرير محضر استعمال اسطوانات منزلية فى أحد المطاعم، وتم ومصادر عدد 2 أسطوانة، ومحضر غلق بدال تموين بدون إذن فى مواعيد العمل، ومحضر بيع اسطوانات صغيرة زنة 12.5 كيلو بوتاجاز بدون تصريح من الجهات المختصة، ومحضرين عدم وجود ترخيص لبعض المحال التجارية، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر عدم وجود شهادة صحية.

وأشارت المديرية إلى أنه تم المرور على بعض المخابز البلدية ولم يتم تحرير أي محاضر.