شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لم نرصد متحورات جديدة للأنفلونزا ومعدلات الأمراض التنفسية أقل 10% والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا بشأن متابعة الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية فى مصر وعلى مستوى العالم، خلال شهر أكتوبر الماضي، متضمنة مقارنة لمعدلات الانتشار فى نفس الشهر من العام الماضى .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير يرصد حالات الأمراض التنفسية الحادة المترددة أو المحتجزة فى جميع مستشفيات الوزارة وعددها 542 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا وعددها 28 موقعا، موزعة على 14 محافظة، حيث يتم أخذ العينات وفحصها فى المعامل المركزية للوزارة، والمعامل الإقليمية بالمحافظات.

وكشف عبدالغفار أن عدد العينات التى تم فحصها خلال شهر أكتوبر وفقا للتقرير بلغت 1478 حالة، وكانت نسبة الحالات الإيجابية للأنفلونزا 4%، مضيفا أن توزيع نسبة الحالات الإيجابية كان بينها 11% لفيروس Flu A / pdm09H1 بينما كان فيروس Flu A/H3 بنسبة 50% وفيروس Flu B بنسبة 39%.

وأضاف «عبدالغفار» أن عدد العينات التى تم فحصها خلال شهر أكتوبر من العام الماضى كانت 2576 عينة، وكانت نسبة الحالات الإيجابية للأنفلونزا 14% ونسبة فيروس Flu A / pdm09H1 كانت 88% ونسبة فيروس Flu A/H3 بلغت 1% بينما كانت نسبة فيروس Flu B نحو 10% بالإضافة لـ 1% لفيروس Mixed.

وأوضح «عبدالغفار» أن أعلى أنواع فيروسات الأنفلونزا انتشارا فى مصر خلال شهر أكتوبر الماضى كانت لـ فيروس Flu A/H3 بنسبة 50% من العينات الإيجابية، مشيرا إلى انخفاض نسبة انتشار فيروسات الأنفلونزا هذا العام عن العام الماضى بنسبة 10% مؤكدا عدم رصد أى فيروسات أو متحورات جديدة وفقا للتقرير.