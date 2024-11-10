شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ‫البحوث الزراعية يصدر أهم التوصيات الفنية للموسم الزراعي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أصدر معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية التوصيات الفنية للمزارعين للموسم الزراعى الجديد والتى يجب اتباعها فى الفترة الحالية لبساتين الفاكهة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة علاء الدين فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والذى أكد على ضرورة تقديم التوصيات اللازمة لمزراعى بساتين الفاكهة .

أوضح الدكتور أحمد حلمى حسين مدير معهد بحوث البساتين بأن اقسام المعهد المختلفة قامت بإعداد حزمة من التوصيات التى يجب إتباعها لمحاصيل الفاكهة المختلفة.

وكانت التوصيات كالآتى أولا محاصيل الفاكهة الاستوائية (المانجو والنخيل الموز)

تمر أشجار الفاكهة الاستوائية بتذبذب واضح فى (انخفاض درجات حرارة الليل والنهار) لذلك يجب الاهتمام ومراعاة التوصيات الزراعية والعمليات الفنية الأتية :

1- ثبات كميات الرى الموصى به خلال تلك الفترة وعدم الحد من الزيادة حتى لا تسبب أى اضرار لأشجار الفاكهة الاستوائية.

2- لابد من العمل على تكوين مجموع خضرى قوى وافرع ناضجة وذلك للاستعداد لأى تقلبات جوية خلال تلك الفترة مع علاج أى مشاكل توجد بالتربة سواء امراض بكتريه او اعفان جذور .

3- الاستعداد التام للبدء فى نزول الخدمة الشتوية مبكرا مع مراعاة إضافة الكبريت الزراعى والسوبرفوسفات وذلك لإمداد النبات بالعناصر الغذائية .

4- استخدام مركبات سلكيات البوتاسيوم ( خاصة المانجو) قبل موجات انخفاض درجات الحرارة بحد اقصى من 15 – 21 يوم حتى يتم الاستفادة من سلكيات البوتاسيوم .

5- ضرورة مقاومه الحشرة القشرية واعفان الجذور والتربس والعناكب اثناء انخفاض درجات الحرارة لان هذه الحشرات تنشط اثناء انخفاض درجات الحرارة ( الفرق بين حرارة الليل والنهار ).

ثانيا العنب:



- رى العنب مباشره عقب سقوط الامطار وذلك لابعاد الاملاح عن كرمات العنب

ثالثا الزيتون:

- رى الاشجارمباشره عقب سقوط الامطار وذلك لابعاد الاملاح عن الاشجار

رابعا الموالح:

-فى حاله سقوط امطار قد يحدث زيادة انتشار الامراض الافطرية وخصوصا فى المزراع المهملة والتى لم يتم تقليمها.

-يراعى عدم زيادة معدلات الرى لتلافى زيادة مستوى الرطوبة خاصة فى المزراع التى تروى بالغمر.