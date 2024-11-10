شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: اليوم بداية هاتور ثالث الشهور القبطية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن اليوم بداية شهر هاتور ثالث شهور التقويم المصري أو القبطي، والذى يبدأ 10 نوفمبر وينتهي 9 ديسمبر.

أضاف فهيم أن اسم الشهر مشتق من حتحور رمز الجمال والحب لدى قدماء المصريين، مشيرًا الى أن هناك العديد من الأمثال المرتبطة بهذا الشهر منها "هاتور أبو الذهب المنثور " أي "القمح"، و " إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور" و "هاتور بيقول للبرد .. طور طور " يعني قم قم ".

ويستخدم الفلاحون المصريون هذا التقويم فقط فى حياتهم لارتباطه بالزراعة: من فيضان النيل وجفافه إلى زراعة المحاصيل وحصدها.

لكن مع تقدم تكنولوجيات الزراعة واستخدام الآلات وتنوع المحاصيل ـ بدلا من المحاصيل الحقلية التقليدية ـ تراجع استخدام الشهور القبطية.



وقبل عدة عقود، كان الفلاحون يعرفون تلك الشهور بملمح زراعى مميز حتى أصبحت أسماء الشهور مرتبطة بما يمكن وصفه الأمثال الزراعية.

