شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: اليوم بداية هاتور ثالث الشهور القبطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالأحد، 10 نوفمبر 2024 11:15 ص
قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن اليوم بداية شهر هاتور ثالث شهور التقويم المصري أو القبطي، والذى يبدأ 10 نوفمبر وينتهي 9 ديسمبر.
أضاف فهيم أن اسم الشهر مشتق من حتحور رمز الجمال والحب لدى قدماء المصريين، مشيرًا الى أن هناك العديد من الأمثال المرتبطة بهذا الشهر منها "هاتور أبو الذهب المنثور " أي "القمح"، و " إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور" و "هاتور بيقول للبرد .. طور طور " يعني قم قم ".
ويستخدم الفلاحون المصريون هذا التقويم فقط فى حياتهم لارتباطه بالزراعة: من فيضان النيل وجفافه إلى زراعة المحاصيل وحصدها.
لكن مع تقدم تكنولوجيات الزراعة واستخدام الآلات وتنوع المحاصيل ـ بدلا من المحاصيل الحقلية التقليدية ـ تراجع استخدام الشهور القبطية.
وقبل عدة عقود، كان الفلاحون يعرفون تلك الشهور بملمح زراعى مميز حتى أصبحت أسماء الشهور مرتبطة بما يمكن وصفه الأمثال الزراعية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز