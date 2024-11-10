شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى كليا للقادم من الصعيد تجاه المنيب لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور، وذلك أعلى طريق مصر أسوان الزراعى الغربى بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، فإن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لطريق مصر أسوان الزراعى الغربى القادم بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، لمدة شهر، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 10 / 11 / 2024.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية التالية:-

حركة المركبات القادمة من الصعيد وترغب باستكمال السير اتجاه مناطق المنيب يتم الدخول يميناً إلى مسار التحويلة المستحدثة بعرض (4) حارات مرورية واستكمال السير بمسار التحويلة ثم العودة إلى الطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.