شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كمية من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين الوراق، حملة تفتيشية على عدد من الأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كل صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت مديرية تموين الجيزة في بيان لها، إن الحملة أسفرت برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة، عن ضبط والتحفظ على 30 جركن خل سعة الجركن 17 لتر بإجمالى 510 لترات بدون بيانات، وضبط ومصادرة 216 كجم مصنعات لحوم مجهولة المصدر.

وأضافت أن الحملة شهدت تحرير محضر عدم وجود ترخيص ومصادرة والتحفظ على 4 أنابيب استخدام منزلي، وتحرير محضر عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر بيع بالمخالفة للسعر الرسمي، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

وشدد محافظ الجيزة، على إحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور للاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.