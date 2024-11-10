شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السودان بالقاهرة تتلقى شكاوى مواطنيها ضد انتهاكات الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة، أن وفدا من اللجنة الوطنية للتحقيق فى جرائم وانتهاكات القانون الوطنى والقانون الدولى الإنساني، سيبدأ مقابلة المواطنين السودانيين المقيمين فى القاهرة، لتلقى شكاواهم وحصر انتهاكات الدعم السريع منذ بداية الحرب.

وقالت السفارة السودانية فى القاهرة، فى بيان رسمى: "تعلن اللجنة الوطنية للتحقيق فى جرائم وانتهاكات القانون الوطنى والقانون الدولى الإنسانى المشكلة بقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالى رقم 143 لسنة 2023 وفى إطار حصر الانتهاكات والجرائم التى مارستها قوات الدعم السريع المتمردة فى الأحداث التى جرت منذ 15/4/2023".

وتابع البيان: "وفداً من اللجنة سيبدأ مقابلة المواطنين الموجودين بجمهورية مصر العربية لتقديم شكاويهم بمقر السفارة السودانية بجمهورية مصر بالدقى اعتباراً من الأحد 10/11/2024 من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 8 مساءً من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع وعلى كل متضرر إحضار مستنداته وقائمة بالأموال والأصول التى تعرضت للسرقة أو النهب وقيمتها وارفاق فلاش بالصور والفيديوهات التى توثق الانتهاكات".