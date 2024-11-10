شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تشبه البابا تواضروس الثانى بالبابا كيرلس الرابع.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 10:13 ص

نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشوراً يشبه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالبابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح، ووصفهم بأنهم بطاركة على طريق واحد في حفظ التراث الكنسى.

وذكر المركز الإعلامى للكنيسة أن البابا كيرلس الرابع البطريرك 110 فى تاريخ الكنيسة اهتم بشراء مطبعة لتتمكن الكنيسة من طباعة الكتب الكنسية بدلا من الكتب المخطوطة مما أحدث نقلة نوعية فى نشر المعرفة وحفظ التراث الكنسى.

وأوضح المركز الإعلامى أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنشأ فى عهده الموقع الرسمى للكنيسة والمركز الإعلامى للحفاظ على التراث الكنسى.



البابا تواضروس الثانى