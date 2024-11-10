شكرا لقرائتكم خبر عن فوز نادي جامعة حلوان على شباب الشرابية بثلاثية في افتتاحية مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجواء حماسية وبعد لقاء ودى أبوى مع رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، حقق نادى جامعة حلوان فوزاً مستحقاً على نظيره نادى شباب الشرابية بنتيجة 3-1 فى المباراة التى أقيمت أمس على استاد نادى جامعة حلوان، ضمن منافسات القسم الرابع المجموعة الثانية.

بدأت المباراة بتقدم شباب الشرابية عبر ركلة جزاء فى الدقيقة 24، إلا أن أبناء نادى جامعة حلوان نجحوا فى تعديل النتيجة سريعاً فى الدقيقة 33. وفى الشوط الثاني، واصل فريق الجامعة ضغطه ليضيف الهدف الثانى فى الدقيقة 82، قبل أن يختتم المهرجان التهديفى بهدف ثالث فى الدقيقة 89، مؤكداً جدارته بالفوز.

وكان الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، قد التقى بالفريق قبل المباراة فى لقاء ودي، حيث أكد على أهمية تمثيل الجامعة بالشكل اللائق مشددا على القيم الاخلاقيه والفنية للفريق، قائلاً: "أنتم تحملون شعار جامعة حلوان وتمثلون صرحاً تعليمياً عريقاً، وأتوقع منكم أداءً يليق بهذا الاسم الكبير." وقد انعكس حضوره للمباراة إيجابياً على أداء اللاعبين وروحهم المعنوية.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذى للنادي، بالتطور الملحوظ فى مستوى الفريق، مؤكداً على استمرار الدعم لتحقيق المزيد من النجاحات.

الجدير بالذكر أن الفريق يقوده جهاز فنى مكون من الدكتور محمد حسنين مديراً فنياً للقطاع، والكابتن سعيد قرنى مدرباً عاماً، والكابتن حاتم سليمان مدرباً مساعداً، والكابتن محمود أبو مازن مديراً إدارياً.