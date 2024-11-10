شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم للطلبة: تغيير مناهج الأول الإعدادى والثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة إلى أولياء الأمور الطلبة المصريين فى الخارج، مؤكدة على أنه تم تغيير مناهج الصفوف الدراسية (الصف الأول الإعدادى -الأول الثانوى - الصف الثانى الثانوى ) للعام الدراسى 2025/2024 ، ولمعرفة المناهج الجديدة من خلال رابط المناهج على الموقع الرسمى لوزارة التربية و التعليم .

https://moe.gov.eg/elearningenterypage

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أنه من قام بدفع رسوم امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج، ولم يسجل على منصة أبناؤنا فى الخارج، يجب عليه كتابة إقرار مقدم من ولى الأمر بخصوص طلب استرداد رسوم امتحانات أبناؤنا فى الخارج ، ويتم إرسال الطلب بعد استيفاء جميع البيانات إلى البريد الالكترونى [email protected] - من خلال البريد الإلكترونى الرسمى لولى الآمر المسجل على المنصة الإلكترونية ولا يتم قبول طلب الاسترداد غير مكتمل البيانات.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه ترسل الطلبات فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.