شكرا لقرائتكم خبر عن تجاريين القاهرة: مليون و600 ألف عضو عازفون عن الاشتراك بالنقابة لتوقف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حافظ الغندور نقيب تجاريين القاهرة، إن آخر جمعية عمومية شهدتها نقابة التجاريين كانت في عام 1993، كان ذلك في البداية بسبب قانون 100، واستمر ذلك حتى عام 2011 واتخاذ قرارات بتعطيل القانون، وتعديله بالقانون الجديد للانتخابات والذى ألغى شرط الـ50% من الأعضاء، وفى عام 2013 أجرينا انتخابات للنقابة تم الطعن عليها، وصدر حكم بإيقاف الانتخابات لوجود عوار بالقانون، ومن 2014 نجرى محاولات لتعديل القانون وحتى الآن لم يتم إقرارها، رغم أن الحكومة استجابت لمطالبنا وأرسلت التعديلات لمجلسي الشيوخ والنواب.

وأوضح الغندور، لليوم السابع، أنه لا يمكن إجراء محاولات لعقد انتخابات خاصة أن تكلفتها تصل إلى مليون جنيه، والنقابة "فقيرة" لا يمكن أن تتحمل إجراء انتخابات وصرف مليون جنيه على انتخابات معرضه للبطلان، مضيفا: كل المنتخبين ماتوا، ولم يتبق سوى 5 أعضاء منتخبين، تم انتخابهم في انتخابات محدودة بالقاهرة، ونجرى كل المحاولات الممكنة لرغبتنا في تسليم النقابة لمجلس جديد، فقط نطالب بتحريك القانون رآفة بكل التجاريين، فقد بلغت أعداد المقيدين مليون و600 ألف عضو، ومليون و600 ألف عضو آخرين عازفين عن التسجيل في جداول النقابة بسبب توقف المعاشات.