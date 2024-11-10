شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة سحر السنباطي: الدولة المصرية حريصة على تقديم سبل الدعم للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 09:43 ص

قامت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، يرافقها الدكتور نور أسامة، عضو المجلس بزيارة لدار الصديق لرعاية الأيتام بالعبور، وذلك فى إطار احتفال المجلس بأعياد الطفولة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أنه تم خلال الزيارة تفقد أنشطة الدار المقدمة للأطفال المقيمين بها، كما تم تنظيم احتفالية بأعياد ميلاد بعض الأطفال بالدار بمشاركة الحضور فى جو عائلى أضفى البسمة والسعادة على الاطفال، مشيرة إلى سعادة الأطفال بمشاركة وفد المجلس وأعضاء نوادى الروتارى بالزيارة.

وأكدت " السنباطي" أن الدولة المصرية حريصة على تقدم كافة سبل الدعم للأطفال وخاصة الأطفال المقيمين بدور الرعاية، مشيرة إلى أن المجلس يقوم بانشطة ومبادرات تهدف لتحقيق المصلحى الفضلى للطفل.

واشادت " السنباطى " بما تقدمه من أنشطة متميزة ورعاية للأطفال وأن المجلس حريص على التعاون مع النماذج المشرفة التى ترعى الاطفال وترتقى بهم.

وبنهاية الاحتفالية تم توزيع الهدايا العينية المقدمة من كل من نادى روتارى الرحاب ونادى روتارى المعادى على الاطفال المتواجدين بالدار مما كان له مرود ايجابى برسم بسمة وسعادة على هؤلاء الأطفال فى عيدهم.