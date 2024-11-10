شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة إلى مركز الواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة، بمركز الواحات البحرية بالجيزة، استمرت ثلاثة أيام، ضمت نخبة من الكوادر المتميزة بالجامعة فى مختلف التخصصات، وقدمت القافلة خدماتها الطبية والبيطرية والتوعوية، واستفاد منها أكثر من 3414 مواطنا بمركز الواحات، حيث تم الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان، كما تم إجراء عمليات جراحية من عمليات اليوم الواحد، وتم تحويل الحالات الحرجة لاستكمال علاجها بمستشفيات الجامعة.

وصرح د. محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة بأن القافلة تتم فى إطار مساهمة جامعة القاهرة، ومشاركاتها الفعالة فى المبادرات الرئاسية، بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومبادرة حياة كريمة، ومحافظة الجيزة، وبنك الكساء المصرى.

وقال رئيس الجامعة إن القافلة واصلت أعمالها فى الفترات المسائية لتحقيق أعلى استفادة لأكبر عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن القافلة ضمت تخصصات طبية متعددة شملت، جراحة عامة، وجراحة أطفال، والرمد، والجلدية، وأنف وأذن وحنجرة، وطب الأطفال، وأمراض الدم والنساء والتوليد، والباطنة، والعظام، والأسنان، وعلاج طبيعي، و تمريض، بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة الجامعة فى هذه التخصصات.



جانب من القافلة الطبية

وأوضح د. محمد سامى عبد الصادق أن تقرير إنجازات القافلة كشف عن استفادة ١٤٤٦ من أهالي مركز الواحات البحرية فى اليوم الأول، حيث قدم القطاع الطبي خدماته لما يقرب من ٧٥٠ حالة ما بين كشف وتشخيص وعمل ٤ عمليات جراحية من عمليات اليوم الواحد، فيما استفاد من الخدمات التوعوية ما يزيد على ٧٠٠ مواطن، تم التواصل والالتقاء بهم داخل أروقة مستشفى الواحات البحرية و ٣ مدارس بمدينة الباويطي وتشمل الجوانب الصحية والبيئية والتصدي لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية لطلاب المدارس.

وقدمت القافلة خدماتها في اليوم الثاني لنحو ١١٠٧ مواطنين من أهالي مركز الواحات البحرية.

وأختتمت أعمال القافلة الشاملة بالواحات بتقديم الخدمات لأكثر من ٨٠٠ مواطن ما بين خدمات صحية وخدمات توعوية وتثقيفية وتنمية بشرية لأهالي المركز.

وقال رئيس الجامعة إن حرص فريق القافلة على تعظيم الاستفادة من خدماتها، دفع بعض التخصصات الطبية للعمل لفترات مسائية للاستفادة من الفريق الطبي لجامعة القاهرة والمكون من لفيف من أساتذة كلية طب قصر العيني وكلية طب الأسنان والإدارة المركزية للشئون الطبية والاستعانة بجراحين على أعلى مستوى للقضاء على قوائم إنتظار العمليات، حيث نفذ بنجاح ٣ عمليات جراحية لأهالي مركز الواحات البحرية.



جانب من القافلة البيطرية

وقدمت القافلة خدماتها البيطرية بالوحدة البيطرية بقرى مركز الواحات البحرية من كشف وتشخيص وعلاج وتدخلات جراحية وصرف الأدوية بالمجان مع التركيز على الجانب التوعوي لمزارعي القرية فيما يخص الثروة الحيوانية والداجنة وقدمت القافلة البيطرية خدمات كشف وتشخيص وعلاج لعدد ٩٥٠ حالة بيطرية من دواب ودواجن وأبقار وأغنام وماعز، مع تقديم كافة الخدمات البيطرية لأصحاب الحالات البيطرية على مدار الأيام الثلاثة

وبمشاركة فريق الوعي البيئى لتعزيز الانماط صديقة البيئة بطرق حديثة لصغار السن وتبسيط العلوم لطلاب مدارس التعليم الأساسي وذلك لطلاب التعليم الاساسي وقدمت الخدمة بمدرسة الباويطي والمدرسة الأزهرية بالمدينة واستفاد ما يقرب من ٢٥٠ طالب وطالبة من المدارس الثانوية والازهرية بالمدينة.

كما قدمت ندوات توعوية صحية تشمل التوعية بأمراض اللثة والفم والأسنان/ وتنظيم الأسرة والطب الوقائي والتمريض/ وتعديل السلوك البيئى لطلاب المدارس بالمدينة من خلال فريق متكامل من كافة التخصصات الطبية بجامعة القاهرة واستفاد منها ما يزيد على ١١٥٠ طالب بمدارس مدينة الباويطي.



جانب من الندوة التوعوية

ونظمت القافلة عدة ندوات، من بينها ندوة تحت عنوان : (الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) وندوة بعنوان: (مخاطر الزواج المبكر) وندوة عن: (كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي) بمشاركة مختصين فى الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع وأستفاد منها ما يقرب من ٦٠٠ من مواطني المدينة على مدار أيام عمل القافلة هناك، فضلا عن تنظيم فاعليات للطفولة والامومة وذلك بمناسبة عيد الطفل وتقديم هدايا ترفيهية وملابس للأطفال من سن ٦ سنين إلى سن ١٥ عاما لعدد ١٨٠ طفلا بمدينة الواحات البحرية.

مع زيارة لمدارس التربية الفكرية بمركز الواحات البحرية وتقديم كل الخدمات الطبية والتربوية لدعم ذوي الهمم من خلال فريق الطفولة المبكرة بالجامعة والعيادة المتنقلة لطب الأسنان.