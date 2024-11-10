شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انعقاد مجلس الحديث الثامن لقراءة صحيح البخاري من مسجد الإمام الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعقد اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، مجلس الحديث الثامن لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد، تحت رعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويقام المجلس عقب صلاة العصر في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

يشارك فى المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه، في خطوة تهدف إلى ترسيخ أسس العلوم الحديثية عبر مناهج أزهرية.

وتسعى وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من خلال هذه الفعاليات إلى دعم مجالس الحديث وإحياء تراث السنة النبوية الشريفة، حيث تتيح هذه المجالس فرصاً علمية لطلبة العلم والباحثين المتخصصين في الحديث الشريف، بما يتناسب مع الأصول العلمية المتصلة بالإسناد.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الوزارة والمجلس لنشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، وتعزيز فهم صحيح للسنة النبوية، وتهيئة الأجواء المناسبة لمتابعة مسيرة العلم الشرعي الرصين.