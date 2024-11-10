شكرا لقرائتكم خبر عن لتحفيز الباحثين.. تفاصيل مبادرة "قصرى 2” لتمويل البحث العلمى بطب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تعمل كلية طب قصر العينى على العديد من الخطوات من أجل إثراء البحث العلمي، إذ تستهدف كلية الطب تقديم مشروعات بحثية ذات مردود إيجابي علي الدولة المصرية، حيث تم إطلاق مبادرة " قصري 2: ابتكر"، والتى فتحت باب التقدم لها ابتداء من 4 نوفمبر الجارى ولمدة شهرين، وستكون بتمويل 2 مليون جنيه وسوف تواكب استراتيجية كلية الطب وجامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومبادرة "قصري 2 ابتكر" هي مبادرة تمويلية في إطار تنافسي لتحفيز الباحثين للتقدم بابتكاراتهم في المجالات الطبية في صورة مشروعات ذات مخرجات واضحة وتشمل منتجا جديدا، وخدمة جديدة، وعملية جديدة.

جدير بالذكر، أن كلية طب قصر العينى، قد أطلقت مبادرة " قصرى للأبحاث المشتركة" في نوفمبر 2023 لطرح نداء بحثى لشباب الخريجين داخل الكلية، وذلك فى إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمنظومة البحث العلمى، ودعمه باستمرار، وتوجيهه للمساهمة فى خطط التنمية بالدولة المصرية فى جميع المجالات.