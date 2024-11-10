شكرا لقرائتكم خبر عن %81 من القراء يطالبون بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.



