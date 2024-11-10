شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المشاريع الكبرى بالدولة.. كيف ساهمت محطة بشتيل في تطوير النقل المستدام والان مع تفاصيل الخبر

يعد افتتاح محطة بشتيل مؤخرا ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية والنقل بشكل مستدام، كما يعزز المشروع من جهود مصر في تحسين شبكة النقل العام وتخفيف الاعتماد على السيارات الخاصة، مما يسهم في الحد من الازدحام المروري والتلوث البيئي.

كما أن المشروع يعزز التنمية العمرانية في المناطق المحيطة بالمحطة، مما يفتح المجال لمزيد من المشروعات الاستثمارية والخدمية، فالمشروع يمثل خطوة نحو تطوير النقل المستدام والحديث، ويسهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يعتبر افتتاح محطة قطارات بشتيل في محافظة الجيزة أحد المشاريع الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل، خاصة في قطاع السكك الحديدية. لتخفيف الضغط عن محطة مصر في رمسيس، والتي كانت لعقود مركزاً لحركة القطارات من وإلى القاهرة، إذ أن مشروع بشتيل ليس مجرد محطة جديدة، بل جزء من خطة شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في مصر، وخاصة في الربط بين العاصمة والمحافظات الأخرى، وتحديداً محافظات الصعيد.

ويسهم موقع محطة بشتيل في تقليل الزحام المروري في قلب القاهرة، إذ كانت محطة رمسيس تستقبل معظم حركة القطارات القادمة من الصعيد، مما أدى إلى ازدحام غير مسبوق في تلك المنطقة الحيوية، من خلال تحويل جزء كبير من هذه الحركة إلى محطة بشتيل، يمكن توزيع تدفق الركاب بشكل أكثر توازناً على شبكة النقل. لتوفر المحطة سهولة الوصول للقادمين من جنوب مصر، وتخفف من الضغط الكبير الذي تعاني منه الطرق والمحاور المرورية في العاصمة.