شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات التقدم بطلب لشركة المياه لتعديل قطر وصلة أو عداد.. المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على خدمة تعديل قطر الوصلة أو العداد، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-بطاقة الرقم القومي.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

-آخر فاتورة استهلاك للاشتراك.

-بيانات الاشتراك.

-التصاريح المطلوبة.

-آخر قراءة في العداد المستبدل.

ثانيًا: إجراءات الحصول على الخدمة

-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

-إجراء المعاينة الفنية وتحديد المستلزمات المطلوبة.

-إعداد المقايسة التقديرية وإخطار العميل للسداد.

-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة ومقابل الربط وخلافه (نقدًا أو بالتقسيط).

-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

-قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

-الانتهاء من تقديم الخدمة.

ويمكن الحصول على ما تتيحه الشركة من خدمات عديدة تشمل (توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة إنشائية)، تركيب عداد مياه فرعى لشقة، غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية) وغيرها، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مراكز وأحياء المحافظة، والتي تتواجد في العناوين التالية:

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية. 9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.