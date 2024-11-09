شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ماليزيا يلقي غدا محاضرة عامة من الأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى رئيس وزراء ماليزيا داتو سيرى أنور إبراهيم، غدا الأحد، محاضرة عامة من ‏الأزهر الشريف، بعنوان «معا أقوي: رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجى ‏والاجتماعى والاقتصادي»، وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة ‏نصر، بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس ‏جامعة الأزهر، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال الماليزيين وطلاب ماليزيا، ‏ولفيف من قيادات الأزهر والقيادات السياسية والدبلوماسية.‏

ويستضيف الأزهر الشريف هذا الحدث المهم انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتينة التى تربطه ‏بماليزيا، والزيارات المتبادلة حيث كانت آخر زيارة لرئيس وزراء ماليزيا إلى الأزهر العام الماضى ‏ودعا شيخ الأزهر خلالها إلى زيارة البلاد، وهو ما استجاب له فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، ‏شيخ الأزهر الشريف، وزار ماليزيا هذا العام 2024 خلال جولته الخارجية لدول جنوب شرق آسيا، ‏ومن قبلها تتويج ماليزيا لفضيلته بجائزة «الشخصية الإسلامية الأولى» عام 2020م. ‏