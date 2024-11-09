شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح خصوصية جبل الطور حتى يتجلى الله تعالى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الإفتاء إنه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرْبَعَةُ أَجْبَالٍ مِنْ أَجْبَالِ الْجَنَّةِ، وَأَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، فَأَمَّا الْأَجْبَالُ: فَالطُّورُ، ولُبْنَانُ، وطورُ سَيْنَاءَ، وطورُ زَيْتًا، وَالْأَنْهَارُ مِنَ الْجَنَّةِ: الْفُرَاتُ، وَالنِّيلُ، وَسَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ» أخرجه الطبراني.

فاختصاص الله تعالى لأيِّ مخلوق من مخلوقاته بفضيلة أو ميزة، هو محضُ فضلٍ وتكرُّمٍ من الله تعالى، فهو سبحانه يفضل ما يشاء ويختار، واختصاص جبل الطور بالتجلي دون بقية البقاع الطاهرة من باب هذا التَّفضُّل والتكرم والتذكير بما وقع فيها من الآيات كما جعل له فضائل متعددة كالآتي:



1) جبل الطور من جبال الجنة.

2) جبل الطور حرز يحترز به عباد الله المؤمنين من فتنة يأجوج ومأجوج.

3) جبل الطور من البقاع التي حرَّمها الله على الدجال.

4) جبل الطور تواضع لله فرفعه الله واصطفاه.

5) الجبل الوحيد الذي وقع عليه تكليم الله لنبيه موسى عليه السلام.