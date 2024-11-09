شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو ادعاء في أمستردام: تغريم 40 مشتبها به في أعمال الشغب الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن ممثلو ادعاء في أمستردام قالوا إنه تم فرض غرامات على 40 مشتبها بهم في أعمال الشغب لتكدير النظام العام.

وقالوا ممثلو ادعاء في أمستردام إن هناك اتهامات وجهت لعشرة أشخاص بارتكاب جرائم منها التخريب.

وقال الادعاء العام الهولندي إن التحقيق جا ريًا للوقوف على إذا كان المشتبه بهم ارتكبوا ذلك بشكل منظم من عدمه.