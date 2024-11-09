شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز عن مسؤول مطلع: قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول مطلع، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقية في العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.



وذكرت أن قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه "لم يعد يؤدي الغرض منه"، مضيفة أن قطر أبلغت إسرائيل وحماس والإدارة الأمريكية بقرارها الانسحاب من مفاوضات غزة.