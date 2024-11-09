شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب خوفا من تسلل طائرات مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

دوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، خوفا من تسلل طائرات مسيرة، وفق ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وعلى الفور أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا قال فيه، إنه تم "تفعيل التنبيهات حول تسلل طيران معاد لمناطق عدة وسط البلاد وجاري التحقيق بالتفاصيل".

وبالرغم من حالة التأهب الجوي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية، إلا أن طائرات مسيرة تتمكن من اختراق الأجواء المحتلة، وتصل إلى أهدافها بكل سهولة.