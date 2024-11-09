شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: مصر أكبر دولة مستقبلة للسودانيين الفارين من الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن مصر أصبحت الآن أكبر دولة مستضيفة للسودانيين الفارين من النزاع المستمر، حيث إنه منذ اندلاع النزاع في السودان قبل 19 شهرًا، نزح قسراً أكثر من ثلاثة ملايين شخص، بحثًا عن اللجوء في البلدان المجاورة.

وأشارت بيانات حديثة إلى أن أكثر من 1.2 مليون سوداني فروا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.

وأوضحت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - في تقرير اليوم /السبت/ - أن حجم هذه الأزمة الإنسانية وضع ضغطًا هائلًا على موارد مصر وبنيتها التحتية. وعلى الرغم من كرم الحكومة المصرية والتزامها بتوفير الحماية الدولية؛ فإن قدراتها الآن تتجاوز حدودها بشكل كبير.

وأفادت الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية: "ندعو المجتمع الدولي إلى دعم مصر بشكل عاجل في هذا الجهد الإنساني".